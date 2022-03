Tudor: “Barak ha concesso il rigore a Simeone, bel gesto. Buon pareggio, stimo molto Andreazzoli”

L’Hellas Verona ha pareggiato 1-1 contro l’Empoli nella partita disputata alle ore 15. Intervistato da DAZN, il tecnico degli scaligeri Igor Tudor ha detto la sua sull’incontro: “Nel secondo tempo abbiamo spinto molto per vincerla, abbiamo sbagliato anche un rigore che Barak aveva concesso a Simeone: questo è un gesto bellissimo, non è andata bene ma ci sta. Si tratta di un buon pareggio contro un Empoli messo bene in campo, stimo molto Andreazzoli per come schiera la sua formazione e per l’identità che dà”.

Sul gol di Cancellieri: “Sono contento per lui, è un ragazzo che ha qualità incredibili che deve mettersi a lavorare per crescere ancora. Bessa ha fatto bene, così come Hongla, va bene così”.

Foto: Twitter Hellas Verona