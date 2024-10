Tuchel: “Volevo tornare in Inghilterra, era il mio grande obiettivo. L’offerta della FA è arrivata al momento giusto”

Thomas Tuchel è il nuovo CT dell’Inghilterra.Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico si è così presentato: “Wembley è il cuore, la cattedrale del calcio. Ha assolutamente ragione Pelé”, le sue prime parole.

“Sono molto emozionato e onorato di essere qui come nuovo allenatore capo dell’Inghilterra. Ho letto una citazione di Pelé all’ingresso di Wembley e sono d’accordo. Adoro vivere qui. Spero di riuscire a convincervi, voglio dare tutto per questo ruolo. Forse questi tifosi hanno percepito la mia passione per la Premier League e per il Paese, quanto ami vivere qui e lavorare qui. Spero di riuscire a convincerli e mostrare loro quanto sono orgoglioso di essere il manager dell’Inghilterra. Questo compito e questo ruolo hanno fatto rivivere il giovane me. Sono emozionato per il grande compito che mi aspetta, non vedo l’ora di guidare i Three Lions e giocare a Wembley. Lo farò con passione ed emozione. Dobbiamo passare attraverso il processo di qualificazione per la Coppa del Mondo, per noi l’avventura inizia a gennaio”.

Poi ha proseguito: “Non ero sicuro che questo fosse il lavoro giusto per me perché il programma è molto diverso. Ho sempre voluto tornare in Inghilterra, quello era il mio grande obiettivo. L’offerta è arrivata al momento giusto e abbiamo trovato una visione da condividere. Ora devo essere all’altezza. So che ci sono dei trofei e voglio provare a vincere”.

