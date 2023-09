Tuchel: “Vittoria meritata, importante per la fiducia e la crescita”

Dopo la vittoria contro il Manchester United arrivata per 4-3, il tecnico del Bayern Monaco Thomas Tuchel ha parlato così alla fine del match: “Tutto sommato è una vittoria meritata. Ogni vittoria in Champions League è un punto importante. È stato importante per la fiducia e la crescita, ma ci sono ancora cose che dobbiamo fare meglio. Abbiamo iniziato con molta cautela. I gol hanno contribuito a dare fluidità e fiducia alla squadra. È un po’ un paradosso. Pensavo che il nostro secondo tempo fosse molto migliore del primo, abbiamo perso il secondo e vinto il primo. Le reazioni ai gol subiti sono state molto buone e importanti“.

