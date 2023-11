Tuchel: “Una sconfitta non cambierà la situazione, all’interno del gruppo va tutto bene”

Il tecnico del Bayern Monaco Thomas Tuchel ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida con il Borussia Dortmund. Ecco le sue parole anche dopo la sconfitta clamorosa in coppa contro il Saarbrucken:

“Non c’è rassegnazione, non ce n’è motivo. Siamo rimasti molto delusi, ma molto tranquilli. Nessuno ha gridato, eravamo tutti estremamente delusi perché volevamo vincere quel trofeo. Dobbiamo mettere i sentimenti da parte e digerire questa cosa, che però richiede tempo. Il dolore non andrà via, ma stiamo disputando una grande Bundesliga e andremo a Dortmund per vincere. Faccio parte di un gruppo, faccio la mia parte quando vinciamo e quando perdiamo. Va tutto bene all’interno del gruppo. Anche una sconfitta amara non cambierà la situazione. È importante che rimanga così”.

Foto: Instagram Bayern