Tuchel: “Tutti i top club volevano Kane in estate. Lo United è forte”

Thomas Tuchel, allenatore del Bayern Monaco, alla vigilia del match di Champions League contro il Manchester United è intervenuto in conferenza stampa: “L’avvio difficoltoso del Manchester United non ci dice molto sulla loro qualità. Hanno un gioco di transizione, molto veloce, sono sempre pericolosi. Sarà una partita speciale, anche per i tifosi, vista la rivalità. Ma noi la vivremo in modo sportivo. Kane? E’ stato un affare grosso, è il capitano dell’Inghilterra, qualsiasi club sarebbe stato felice di accoglierlo. Ha tante qualità, siamo felici che abbia scelto noi. Può fare sempre la differenza, non solo come gol ma anche come personalità in campo. E’ uno che fa la differenza, siamo felici di averlo acquistato”.

