Tuchel torna sulla lite con Conte: “Riguardandomi in tv ho riso di me stesso”

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico del Chelsea, Thomas Tuchel, è tornato a parlare della lite della scorsa settimana con Antonio Conte: “Riguardandomi in tv ho riso di me stesso: Conte mi parlava in italiano e tutti intorno a noi hanno fatto sembrare la cosa più grande di ciò che è state“.

Foto: Twitter Chelsea