Tuchel sull’infortunio di Upamecano: “C’è lesione. Era al top della forma, è insostituibile”

Il Bayern Monaco si aggiudica il recupero del 13° turno contro l’Union Berlino. Una vittoria che riporta gli uomini di Tuchel a -4 dal Leverkusen capolista e che vale il riscatto dopo il ko subito con il Werder Brema che aveva permesso alla formazione di Xabi Alonso di allungare in vetta alla classifica. La nota negativa della serata per Tuchel è l’infortunio muscolare di Upamecano, costretto ad uscire prima nell’intervallo, in vista dei prossimi impegni con l’andata degli ottavi di Champions sul campo della Lazio di Maurizio Sarri. Intervenuto in conferenza stampa, Tuchel ne ha così parlato: “C’è lesione. Un infortunio estremamente amaro per noi. È insostituibile nella sua forma attuale, era al top. Ha ambizione e voglia di vincere. Fa molto male a tutti noi”.

Foto: Instagram Bayern