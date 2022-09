Thomas Tuchel, tecnico del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa del nuovo acquisto, Denis Zakaria, arrivato in prestito con diritto di riscatto dalla Juve. Ecco le sue parole: “Non sarà in squadra domani, è necessario l’ottenimento del permesso di lavoro. Speriamo di averlo a disposizione martedì (in Champions contro la Dinamo Zagabria, ndr) e poi contro il Fulham”.

Foto: Twitter Chelsea