Tuchel su Mané: “Tutti commettono errori, è un professionista assoluto. Ha ancora la mia fiducia”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida di campionato contro l’Hoffenheim, il tecnico del Bayern Monaco, Thomas Tuchel, ha così parlato della lite tra Sadio Mané e Leroy Sané: “Sì, è risolto: una sospensione per una partita e una multa. Non ho assistito personalmente all’incidente perché ero nella cabina di coaching. In serata e nel corso di mercoledì, ho parlato con tutte le persone coinvolte che hanno visto e abbiamo chiarito la situazione. Questo è quello che abbiamo fatto ieri mattina”.

Infine, ha concluso: “Lo conosco solo come un professionista assoluto. Non è mai stato colpevole di nulla e ha ancora la mia piena fiducia. Sono il suo primo avvocato. Tutti commettono un errore, fa parte dell’essere un modello. Si è scusato molto chiaramente, il che è anche un modello. Non esiste una cosa perfetta”.

Foto: Instagram ufficiale Mané