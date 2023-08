Tuchel su Mané: “Questa è la miglior soluzione che abbiamo trovato”

L’allenatore del Bayern Monaco Thomas Tuchel, tramite i canali del club, ha voluto salutare così Sadio Mané, ormai a un passo dall’Al Nassr: “Questa è la miglior soluzione che abbiamo trovato. Non sempre le cose vanno come vorremmo, noi non siamo stati in grado di sfruttarne a pieno le potenzialità. Vogliamo comunque rimanere in contatto, in un’ultima conversazione ci siamo anche abbracciati” ha detto il tecnico dei bavaresi.

Foto: Twitter Bayern Monaco