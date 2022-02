Tuchel su Lukaku: “Non è il momento di ridere di lui. Lo proteggeremo sempre”

Nel corso della conferenza stampa odierna, Thomas Tuchel si è soffermato su Lukaku, finito nel centro della critica per la scialba prestazione col Crystal Palace, dove ha toccato sette volte il pallone in 90 minuti: “Dobbiamo certamente fare i conti con questa situazione. Romelu non è stato coinvolto nella nostra partita contro il Palace. A volte è così con gli attaccanti, soprattutto se lottano con la fiducia in se stessi o per trovare lo spazio per essere serviti contro una buona squadra difensiva. Non è quello che vogliamo e non è quello che vuole Romelu, ma non è il momento di ridere di lui e fare battute. È sotto i riflettori e lo proteggeremo sempre, perché è un nostro giocatore”.

FOTO: Instagram Lukaku