Tuchel su Lukaku: “C’è sempre un modo per tornare indietro. Domani avremo un incontro e saprete tutto”

Al termine di Chelsea-Liverpool, terminata 2-2 in Premier, il tecnico dei blues, Thomas Tuchel ha parlato anche della vicenda Romelu Lukaku, e della sua esclusione per la partita contro i reds.

Queste le sue parole a Sky Sports: “Lukaku? È un nostro giocatore e c’è sempre un modo per tornare indietro. Risolveremo tutto a porte chiuse e poi decideremo cosa fare, a quel punto lo saprete anche voi. Domani c’è un incontro con lui, non è la prima volta che succede una cosa del genere nella mia carriera. E’ ovvio che oggi non c’erano le condizioni per portarlo con noi in panchina. Se un calciatore parla in quel modo pochi giorni prima di una gara quasi decisiva, qualcosa non va. Domani parleremo”.

Foto: Twitter Chelsea