Tuchel: “Stiamo facendo di tutto per aiutare Lukaku. Ma ora lui deve sacrificarsi per la squadra”

Nel corso della conferenza stampa odierna, arriva una nuova stoccata di Thomas Tuchel a Romelu Lukaku, in merito al suo momento poco brillante e dopo le dichiarazioni della scorsa settimana di un suo desiderio di tornare all’Inter.

Queste le parole di Tuchel: “Le parole di Romelu sono alle spalle. Penso che stiamo facendo tutto il possibile per aiutarlo ma non vorrei che si riducesse tutto ad un solo giocatore, anche se parliamo di un giocatore chiave e tutti vogliamo che sia decisivo. Ma credo che questo tipo di approccio sia totalmente sbagliato. Cercare di mettere un giocatore nelle condizioni di esprimersi al meglio è quello che facciamo con tutti. Il calcio è un gioco di squadra, per me non esiste che 10 o 11 calciatori giochino al servizio di uno. Al Chelsea non funziona così, nel calcio non funziona così. Ogni singolo deve mettersi al servizio della squadra, questo è il concetto e sarà così sempre”.

Foto: Twitter Chelsea