Tuchel: “Solo in Premier non sono permesse le cinque sostituzioni. Giocatori non protetti”

Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, ha parlato così ai microfoni di BBC Sport dopo il successo in rimonta su campo dell’Aston Villa: “Abbiamo mostrato un’ottima reazione dopo il loro gol. L’autorete ha reso le cose molto complicate, ma la reazione è stata molto buona. Abbiamo difeso bene e non abbiamo concesso grandi occasioni. È stata una vittoria meritata frutto di un duro lavoro”.

Dovrebbero essere consentite le cinque sostituzioni in Premier League?

“Certo, ma ci sono zero chance che ciò accadrà. Siamo l’unico campionato che gioca in inverno, cosa che amo, però così facendo non proteggiamo i giocatori. Tutti gli altri campionati hanno cinque sostituzioni e noi affronteremo questi avversari in Champions League. È un po’ frustrante. Il Brighton adesso contro di noi giocherà una partita super fisica poi avremo due gare contro il Tottenham, che è fuori dall’Europa ed è completamente concentrato su campionato e Carabao Cup”. Foto: Twitter Chelsea