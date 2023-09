Tuchel: “Siamo un po’ al limite in difesa, con Pavard abbiamo perso un giocatore che può fare due ruoli”

Ha resistito fino all’ultimo, ma alla fine Thomas Tuchel ha dovuto cedere e salutare Benjamin Pavard. Una situazione che lo stesso Tuchel, in conferenza stampa dopo la vittoria sul Borussia Moenchengladbach, è tornato a rimarcare: “Laimer ha dovuto giocare come terzino destro nel secondo tempo, correndo seriamente il rischio di ricevere il secondo giallo. Poi alla fine abbiamo dovuto inserire Matthijs de Ligt come secondo centrale. Non ho dubbi sulla prestazione della squadra. Ma il fatto è che abbiamo solo sei difensori: siamo un po’ al limite. E con Pavard abbiamo perso un giocatore che può giocare in due ruoli”.

Foto: Twitter chelsea