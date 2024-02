Tuchel: “Separazione a fine anno? Non credo che potessi decidere. Le difficoltà attuali sono una mia responsabilità ma non solo”

Thomas Tuchel, allenatore del Bayern Monaco, è intervenuto in conferenza stampa a circa 24 ore dalla sfida di Bundesliga con l’RB Lipsia, affrontando diversi argomenti tra cui quello della separazione a fine stagione con i bavaresi. Le sue parole: “Non sono sicuro che ci fosse da parte mia la possibilità di decidere, in quanto sono un dipendente del club. Non credo di essere l’unico problema. È una mia responsabilità e non ho problemi ad ammetterlo, me ne farò carico. Chi sono gli altri responsabili? Loro sanno cosa penso, gliel’ho detto privatamente ma non lo farò in pubblico.”

Foto: Twitter Bayern Monaco