Tuchel: “Semifinale meritata. Futuro? Ha scelto la società, io lavoro al massimo per il Bayern”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il tecnico del Bayern Monaco, Thomas Tuchel, ha così parlato dopo la qualificazione alle semifinali di Champions League: “Sono contento, abbiamo meritato la qualificazione. Arrivare tra le prime quattro d’Europa è una soddisfazione. Sono contento, abbiamo meritato la qualificazione contro un avversario duro. Mazraoui veniva da un infortunio, ma con Musiala e Guerreiro sono ottimi a livello tecnico, ci serviva il triangolo tra loro tre visto che la catena di destra dell’Arsenal avrebbe potuto metterci in difficoltà”

Infine, sul futuro:“Ho firmato con il Bayern, quindi lavoro al massimo per il club. La società non ha preso la decisione di cambiare allenatore in un bel modo, ma con lo staff non volevamo gettare il lavoro fatto”.

Foto: Instagram Bayern