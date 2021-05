Tuchel: “Se siamo in finale di Champions e di FA Cup è anche grazie a Lampard”

Il tecnico del Chelsea, Thomas Tuchel, ha parlato in conferenza stampa facendo un pò il punto della stagione, affermando come tanti meriti per le finali raggiunte dal Chelsea siano anche merito del suo predecessore, Franky Lampard.

Queste le sue parole: “Puoi arrivare in finale di Champions o FA Cup solo se qualcuno supera i turni precedenti e Frank ha ottenuto risultati incredibili nella fase a gironi di Champions. Ha messo le basi per la finale e nessuno lo può dimenticare. Non mi sono mai vergognato di dirlo a voce alta sin dal primo giorno in cui sono arrivato. So benissimo quello che ha rappresentato Frank per questo club da giocatore”.