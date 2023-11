Tuchel: “Se Müller può rimpiazzare Musiala? Sono giocatori diversi, non ho ancora deciso”

Thomas Tuchel, tecnico del Bayern Monaco, ha parlato in conferenza stampa soffermandosi sull’infortunio di Musiala. Nella gara contro il Galatasaray infatti, il trequartista è dovuto uscire per un problema fisico e, secondo Sport Bild, dovrebbe stare fuori per circa 3 settimane. In questo lasso di tempo dovrebbe toccare al veterano Thomas Müller rimpiazzarlo. Ecco le parole del tecnico a riguardo:

“Jamal ama il dribbling con la palla dalla profondità e creare spazio per sé con i suoi giri. Thomas ha un profilo completamente diverso, gli piace giocare un calcio veloce e diretto ed è un po’ più aggressivo in area. Abbiamo molte opzioni, ma Thomas è ovviamente in cima alla lista. Non abbiamo ancora preso alcuna decisione”.

Foto: Instagram Bayern