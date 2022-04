Tuchel: “Sconfitta pesante, è stata una delle nostre peggiori partite””

È un Thomas Tuchel quello che, ai microfoni di Sky, ha commentato il KO patito dal suo Chelsea contro il Real Madrid: “È una sconfitta pesante, una delle partite peggiori che ho visto fare alla mia squadra a Stamford Bridge. A questo livello non è possibile giocare così, sia come singoli che come squadra. Non è stato sufficiente, siamo stati molto lontani dai nostri standard, performare così vuol dire perdere. Abbiamo preso tante scelte sbagliate, oltre alla scarsa voglia di vincere i contrasti. Il primo tempo è stato lontanissimo da qualsiasi standard ci prefissiamo“.

Foto: Twitter chelsea