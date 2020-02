Tuchel sbotta: “Mbappé arrabbiato dopo il cambio? Ora basta! Pretendo rispetto”

Thomas Tuchel, allenatore del Paris Saint-Germain, ha parlato in merito alla reazione nervosa di Kylian Mbappé dopo il cambio al minuto contro il Montpellier: “Ora basta! Queste non sono delle belle immagini, ma non siamo l’unico club che ha questo tipo di problemi. Succede anche altrove purtroppo. Non va bene perché apre argomenti, discussioni e rappresenta una distrazione per ognuno di noi. Non sono arrabbiato, ma triste perché non è necessario. Sono l’allenatore, qualcuno deve decidere. Rimarrà così: deciderò sempre in modo sportivo. Non giochiamo a tennis, giochiamo a calcio, dobbiamo avere rispetto per tutti. Pretendo rispetto nel momento in cui si fanno delle scelte”.