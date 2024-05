Tuchel: “Ritorno in Premier? Preferirei non rispondere, ma ho amato lavorare in Inghilterra”

Thomas Tuchel, allenatore del Bayern Monaco, è tornato a parlare del suo futuro ai microfoni di TNT Sports, spiegando che non siederà sulla panchina dei bavaresi: “È molto, molto, molto improbabile che sia ancora qui. Abbiamo preso questa posizione e c’è un patto su cui non abbiamo dubbi, l’iniziativa è venuta dal club e così è. Mi va bene“. E sul possibile ritorno in Premier League: “Preferirei non rispondere… ma non è un segreto che ho amato lavorare al Chelsea, ho amato lavorare in Inghilterra e ho amato sicuramente lavorare in Premier League. È stato un momento molto, molto speciale in Inghilterra”.

Foto: Instagram Bayern