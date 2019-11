Tuchel risponde a Zidane: “Uno ama i giocatori che non può avere”

Botta e risposta tra Thomas Tuchel e Zinedine Zidane. L’oggetto della contesa è Kylian Mbappé. L’allenatore del Real Madrid, in conferenza stampa, aveva dichiarato di amare il talento francese e Tuchel ha voluto rispondere cosi: “Non so quanto Zidane sia davvero innamorato di Mbappé, ma è un nostro giocatore, il più importante e siamo molto felici che sia con noi. A volte capita così: uno ama i giocatori che non può avere. Sfortunatamente per Zidane Mbappé è un giocatore del Psg. Un nostro calciatore. Lui ha molti giocatori di cui è innamorato della sua squadra”.

Sul futuro del talento francese: “Stiamo cercando di costruire la squadra attorno a lui. Non penso ad un futuro lontano dal Psg”. “Se preferisco Neymar o Mbappé? Se rispondessi a questa domanda dovrei andare in hotel, raccogliere le mie cose, prendere il mio staff e andarmene. Non posso dire se mi piace un giocatore più di un altro”.

Foto: Marca