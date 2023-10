Tuchel: “Rientro di Neuer? E’ tornato ad allensarsi e fa piacere a tutti. Per rivederlo in campo manca poco”

In vista del match contro il Mainz, l’allenatore del Bayern Monaco, Thomas Tuchel, ha rilasciato queste dichiarazioni in conferenza stampa sul rientro in campo del portiere Manuel Neuer: “È tornato ad allenarsi ed è una storia straordinariamente bella, siamo orgogliosi di lui. Ma abbiamo deciso con lui che Ulreich sarà in porta a Mainz e molto probabilmente anche in Champions a Istanbul per dare a Manu qualche allenamento in più. Si è allenato molto bene ma è importante non essere frenetici e precipitosi: è stato fuori nove-dieci mesi ed è importante che si alleni bene col reparto difensivo. Cerchiamo di arrivare alla partita contro il Darmstadt, ma senza pressione. Per come ha superato quel tipo d’infortunio sono convinto al 100% che tornerà al suo livello”.

Foto: Instagram personale