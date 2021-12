Tuchel: “Potevamo chiudere la gara. Sono molto dispiaciuto”

Thomas Tuchel, tecnico del Chelsea, ha commentato così il pareggio per 1-1 contro il Brighton: “Sono molto dispiaciuto. Abbiamo dato tutto, avendo occasioni importanti per chiudere una partita che è stata molto intensa. Anche per via dei due infortuni nel primo tempo, alla fine eravamo esausti. Inoltre c’è stata una decisione sbagliata dell’arbitro, in un’occasione che poteva darci il 2-0 e dove non c’è stato neanche il check del Var.

Il gol di Welbeck? Non credo che Rudiger e Chalobah abbiano concesso troppo spazio. Più che al Liverpool dobbiamo pensare a ritrovare giocatori, fuori per Covid o infortuni”.

Foto: Twitter Chelsea