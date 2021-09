Tuchel: “Kantè è positivo al Covid. Con la Juventus sarà una sfida difficile”

Thomas Tuchel ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Chelsea. Il tecnico tedesco ha annunciato l’assenza di Kantè e commentato il match di domani contro i bianconeri: “Ngolo Kanté è positivo al Covid ed è in quarantena. Non si è allenato. Non ci sono Pulisic, James e Mount. Reece ha ancora dolore, non ci sarà. Abbiamo rispetto per la qualità e per la tradizione della Juventus. Sarà una sfida difficile ma abbiamo fiducia nelle nostre qualità”.

