Tuchel: “Prova di carattere, c’è tanto rumore intorno al club, i ragazzi non si sono fatti influenzare”

Thomas Tuchel, tecnico del Chelsea, ha commentato a Sky Sports il successo per 3-1 sul Norwich in Premier, nel recupero di una gara rinviata per Covid.

Queste le parole del tedesco: “Il risultato è stato eccellente. Non è mai facile vincere una partita in trasferta. Abbiamo giocato un ottimo primo tempo e forse meritavamo un vantaggio più ampio. Nella ripresa il Norwich ha trovato il gol e a quel punto non aveva niente da perdere e a pochi minuti dalla fine ha provato a pareggiarla, ma siamo stati bravi a reggere e poi a chiudere la gara. C’è tanto rumore intorno al club, quindi va dato grande merito ai ragazzi per il carattere dimostrato stasera. Abbiamo cercato di lavorare sodo per tenere alta la concentrazione. Mi piacerebbe parlare solo di sport ma è normale che negli argomenti trattati ci sia anche tutto il resto”.

Foto: Twitter Chelsea