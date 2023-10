Tuchel: “Per il rientro di Neuer ci siamo. Se non accadrà nulla in rifinitura domani giocherà”

Il Bayern Monaco si accinde a riabbracciare il proprio portiere e bandiera, Manuel Neuer. Il tedesco è fuori da quasi un anno, quando cadde dagli sci dopo il Mondiale in Qatar lo scorso dicembre e si ruppe tibia e perone di una gamba.

Dopo tanti mesi di riabolitazione, il ritorno di Neuer sembra vicino e può essere domani, in Bundesliga.

Lo conferma il tecnico Thomas Tuchel che ha così parlato in conferenza stampa: “Può giocare, questo lo potete supporre. Se non succederà nulla in allenamento, giocherà. Non vediamo l’ora che succeda”

Foto: twtter Bayern.