Tuchel pazzo per Kanté: “Un ragazzo umile che vorrebbe qualsiasi manager. Onorato di poterlo allenare”

L’allenatore del Chelsea, Thomas Tuchel, durante la conferenza stampa alla vigilia della partita di F Cup contro il Barnsley ha ammesso di provare profonda ammirazione per il centrocampista dei Blues, N’Golo Kanté: ” Penso che N’Golo rientri nei piani di qualsiasi manager del mondo. In passato volevo disperatamente averlo nelle mie squadre. Vedere il ragazzo dal vivo, vedere come lavora, quanto è umile, la qualità che dà alla squadra … sono così onorato di essere il suo allenatore … Quello che vedo in campo è tutto quello che mi aspetto, e mi aspetto molto da lui perché sono un grande fan di questo giocatore”.

Foto: Twitter Chelsea