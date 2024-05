Tuchel: “Non so se rinnoverò con il Bayern. In campo non abbiamo avuto chiara l’identità che rappresentiamo”

Sugli infortuni: “Gli attaccanti che hanno giocato dall’inizio contro il Real Madrid non possono giocare tutti domani. Kane ha ancora problemi alla schiena. Ha avuto un blocco durante il riscaldamento. Gnabry comunque è fuori e Sané non credo che lo vedremo in campo nelle ultime due partite. Attualmente sta nuovamente ricevendo un trattamento antidolorifico. Anche Jamal Musiala ci ha detto che ha dei problemi. Il ginocchio gli fa molto male. Sicuramente non ci sarà domani e probabilmente non ci sarà nemmeno nell’ultima partita. Abbiamo un organico ridotto ma non mi importa. Ci faremo un’idea di come starà la squadra oggi. Alcuni ragazzi che lo desideravano ultimamente avranno tempo per giocare. È normale. Servirà un mix di buona preparazione, ma senza sopraffare e sovraccaricare i giocatori”.

Foto: twitter Bayern