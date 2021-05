Tuchel: “Non penso a moduli e giocatori, servirà coraggio per andare in finale”

Il Chelsea si gioca il tutto per tutto nella semifinale di ritorno di Champions League contro il Real Madrid, in programma domani sera a Stamford Bridge. Si parte dal’1-1 dell’andata e Thomas Tuchel ha parlato così in conferenza stampa: “La sfida sarà mantenere la stessa intensità durante l’intera partita. È una semifinale e la pressione è alta, perché si tratta di una partita a eliminazione diretta, quindi dovremo avere convinzione e sicurezza o non avremo alcuna possibilità. Non sono sicuro che il Real giocherà di nuovo con il 3-5-2, forse si schiererà col 4-3-3. Tutto cambierà in base a questa scelta, ma non pensiamo a questo.

Dobbiamo pensare solo a essere abbastanza coraggiosi e dobbiamo fidarci delle nostre qualità: se siamo in finale, è perché ce lo siamo guadagnati e meritiamo di esibirci su un palcoscenico simile.

Ramos giocherà? Non lo so, è una domanda difficile, ma fa differenza in quanto è il capitano della squadra più vincente degli ultimi anni. Non possiamo perdere la testa per questo, anche se io credo che ci sarà dall’inizio”.

Sulle assenze in casa Blues: “Sono tutti disponibili eccetto Kovacic”.