Tuchel: “Non dobbiamo avere paura di subire, Neymar sarà titolare”

Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Lipsia, il tecnico del Psg, Thomas Tuchel, ha presentato la sfida di Champions League. Queste le parole del tecnico dei parigini: “Vogliamo vincere, è una finale. Dobbiamo avere più coraggio per segnare che paura di subire. Vedremo domani il modulo. Monaco? Onestamente stiamo bene. È stata una sconfitta bizzarra, non ha avuto un grande impatto sullo stato d’animo della squadra. Se Mbappe non segna, ne risentono tutti, è normale. Spero che segnino domani, abbiamo davvero bisogno delle reti di Kylian. Neymar? Non è nelle migliori condizioni fisiche ma sarà titolare domani, è un giocatore chiave per noi.”

Foto: twitter uff Psg