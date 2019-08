Tuchel: “Neymar si allena con il gruppo, ma non è pronto. Il mercato sta per chiudere…”

Thomas Tuchel, allenatore del Paris Saint-Germain, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Rennes soffermandosi sul chiacchieratissimo Neymar: “Neymar ha ripreso ad allenarsi col gruppo, ma non è ancora al cento per cento. Il mercato sta per chiudere e per me non è cambiato nulla: è un mio giocatore e ha ancora tre anni di contratto. Quando penso a una squadra forte, la immagino con Neymar in campo. È un ragazzo sensibile. Lo proteggerò e lo aiuterò a rientrare nello spogliatoio nel miglior modo possibile. Se non succederà nient’altro, rimarrà qui”.

Foto: Psg Twitter