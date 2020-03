Tuchel: “Mbappé ha la tonsillite”. E il Psg lo sottopone al test per il Coronavirus

Domani il Psg rischia concretamente di dover fare a meno di Kilyan Mbappé nel match di Champions League contro il Dortmund. L’attaccante francese ha infatti saltato gli allenamenti di ieri e oggi a causa di febbre e mal di gola. E il Psg, come anticipato dall’Equipe, per precauzione ha deciso di sottoporre il francese al tampone per capire se sia stato contagiato dal Coronavirus. Si attende l’esito del test che dovrebbe arrivare nelle prossime ore, ma le prime indiscrezioni sembrano rassicuranti, e il giocatore non dovrebbe essere stato contagiato. “Mbappé? È malato, ha una tonsillite. Decideremo in mattinata”, le parole di Tuchel nella conferenza stampa odierna.

Foto: marca