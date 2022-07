Tuchel: “Mai chiesto la cessione di Lukaku. Avremmo fatto di tutto per farlo rimanere”

Thomas Tuchel ha rilasciato le seguenti dichiarazioni durante la tournée del Chelsea a Los Angeles, toccando alcuni temi tra cui la cessione di Lukaku: “Non ho mai chiesto la cessione di Lukaku. Se fosse rimasto avremmo fatto di tutto per metterlo nelle migliori condizioni possibili. C’è sempre stata la volontà di farlo rimanere, ma lui era fermo sulle sue scelte. Non sono contento per non aver tirato fuori il meglio di lui”

Foto: Twitter Chelsea