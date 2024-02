Tuchel: “L’umore non è dei migliori, ma non molleremo né in Champions né in campionato”

Il Bayern Monaco è reduce dalla sconfitta in Champions League all’Olimpico contro la Lazio, ma domani sarà chiamato a tornare in campo in Bundesliga nella sfida contro il Bochum. Alla vigilia del match Thomas Tuchel è intervenuto in conferenza stampa, raccontando gli umori dello spogliatoio in questo momento complicato: “L’umore ovviamente non è al meglio in questo momento. Ma sono sicuro che domani avremo tutte le possibilità e le energie necessarie per avviare la svolta. Per noi mollare non è un’opzione, non accadrà, né nella corsa al titolo né in Champions League. Dobbiamo ritrovare leggerezza. È difficile. Giocheremo contro un avversario complicato che ha ottenuto buoni risultati”.

Foto: Instagram Bayern