Tuchel: “Lukaku? Voglio che sia importante anche nella prossima stagione, è un grande giocatore”

Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, ha parlato quest’oggi di Romelu Lukaku, che non ha vissuto una stagione semplice con i Blues: “Voglio sempre che sia una parte importante della squadra, in questo momento è una parte importante della rosa della prossima stagione. Non ci sono giocatori destinati a partire o pronti ad arrivare a causa della situazione che stiamo vivendo perché oggi è semplicemente impossibile (la cessione del club, ndr). Abbiamo ingaggiato un grande giocatore, abbiamo ancora un grande giocatore. Non è entrato in campo con il West Ham perché avevamo tre cambi e dovevamo usarne uno per Jorginho a metà tempo. Si è allenato molto bene e forse partirà titolare domani, vedremo“.

