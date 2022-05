Tuchel: “Lukaku? Valuteremo la sua situazione e parleremo con Pastorello”

Alla vigilia della sfida contro il Liverpool, ha parlato in conferenza stampa Tuchel che si è soffermato sul futuro di Lukaku, ecco le sue parole in riferimento a Pastorello: “Se ha intenzione di parlare con il proprietario, allora forse non è nei suoi piani parlare con me Se organizza un incontro, forse può parlare. È un suo diritto, parleremo con chiunque e valuteremo la situazione di qualsiasi giocatore, compreso Romelu”

Foto: Twitter Chelsea