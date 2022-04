Tuchel: “Lukaku non è al massimo della forma, ma non è l’unico. La sosta ci ha tolto smalto”

Non è un periodo positivo per il Chelsea, reduce dal doppio ko con Brentford e Real Madrid. Thomas Tuchel ne ha parlato in conferenza, in particolare del rendimento di Romelu Lukaku: “Non credo sia solo un problema suo, non è l’unico a non essere al massimo della forma. Dopo la pausa internazionale abbiamo avuto la sensazione di aver perso un po’ di smalto a livello individuale. Mi dispiace per Romelu, ha avuto due ottime occasioni per far gol contro il Real e niente lo avrebbe aiutato di più che segnare. La cosa importante è allenarsi bene e lui lo fa con serietà”.

FOTO: Twitter Champions