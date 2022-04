Tuchel: “Lukaku deve fare come Werner. Lavorare di più per la squadra”

Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, ha parlato di Lukaku dopo la semifinale di Fa Cup.

Queste le sue parole: “Deve fare come Timo Werner, ossia lavorare sodo, aspettare ed essere paziente . Deve mettere la squadra al primo posto, specialmente per gli attaccanti le cose possono cambiare in pochi secondi”.