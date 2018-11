Tuchel: “Liverpool? Faremo la nostra partita, Neymar e Mbappé saranno in campo”

Thomas Tuchel, tecnico del Paris Saint-Germain, ha parlato delle condizioni di Neymar e Mbappé in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Liverpool: “Liverpool? Faremo la nostra partita, senza fare calcoli. Neymar e Kylian sono in forma, stanno bene, hanno fatto un allenamento completo sia oggi che ieri. Non ci saranno problemi e domani saranno titolari. Non corrono alcun rischio”.

Foto: Psg Twitter