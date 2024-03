Tuchel: “La lotta per il titolo è finita, complimenti al Leverkusen”

Il Bayern Monaco cade in casa contro il Borussia Dortmund. E, adesso, il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso è in fuga a +13 sul secondo secondo posto. Anche il tecnico del Bayern Thomas Tuchel si è già congratulato con la formazione di Xabi Alonso: “La lotta per il titolo è finita? Sì, decisamente. Congratulazioni al Bayer Leverkusen per la conquista del Meisterschale”, le parole del tedesco.

Foto: Instagram Bayern