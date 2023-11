Tuchel: “Kane? Impatto strepitoso. Non riesco mai ad elogiarlo abbastanza”

Thomas Tuchel, allenatore del PSG, ha parlato a margine della conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Galatasaray.

Queste le sue parole: “Spero che sia Upamecano che Goretzka possano partire da titolari domani, di nuovo. Credo possano esserci, dipenderà dalla rifinitura. Per Guerreiro è troppo presto ancora, speriamo di riaverlo nell’Heidenheim. De Ligt invece sarà assente. Nei miei piani Kimmich sarà in campo domani, naturalmente anche per la squalifica nel weekend”.

Sul Galatasaray, Tuchel parla così: “La partita d’andata ci ha procurato abbastanza problemi da poterne trarre una lezione. Il Galatasaray è una squadra molto forte, gioca con tanta intensità e coraggio. Per certi aspetti mi ricorda l’Atalanta di qualche anno fa”. Su Neuer, parla così: “Sta facendo straordinariamente bene. Non sapevamo come sarebbe rientrato dopo tanto tempo. Ha dei piccoli problemi dopo le partite, ma domani giocherà. Sta facendo passi in avanti incredibili e sono convinto che tornerà forte quanto lo era prima”.

Su Kane: “Non riesco ad elogiarlo abbastanza per le sue prestazioni. Lui è un padre di famiglia e per lui è stato un passo enorme, ma ho sempre avuto chiaro cosa sarebbe stato capace di fare e che era in grado di farlo in qualsiasi campo al mondo. Semplicemente fantastico, Harry è una grande persona ma anche un grande atleta”.

Foto: Instagram Bayern