Tuchel in vista dell’esordio: “Spero di far provare le stesse cose che ho vissuto io affrontando il Bayern”

Sabato è tempo di Klassiker, partita che sancisce il battesimo di Thomas Tuchel sulla panchina del Bayern Monaco. In vista dell’esordio contro il Borussia Dortmund, sua ex squadra, il tecnico ha così parlato ai microfoni di Sky: “La mia prima vittoria in Bundesliga è stata proprio contro il Bayern, con il Mainz. Poi ovviamente ci sono state anche diverse sconfitte, per esempio nella finale di Champions League (alla guida del Paris Saint-Germain, ndr), una partita tirata ma comunque finita con una sconfitta. Ogni volta è stata evidente la forza del Bayern, una squadra difficilissima da affrontare. Sono molto orgoglioso e felice di farne parte adesso. Il potenziale della rosa è enorme e sono contento di poterlo vivere dall’altra parte ora, sperando di far provare agli avversari le stesse cose che ho vissuto io quando ho affrontato il Bayern”.

Foto: Twitter chelsea