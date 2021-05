Tuchel: “Il momento delle parole è finito. Ora deve parlare il campo. Ci crediamo”

Il tecnico del Chelsea Thomas Tuchel ha parlato ai microfoni di BT Sport prima del match di finale di Champions contro il Manchester City: “Non è il momento di parlare ma è il momento di fare. Ora tocca a loro ed è giusto che sia così. Sarà il campo a parlare ora”.

La scelta di Havertz in attacco?

“Abbiamo voluto avere qualche centimetro più in avanti. Havertz e Werner hanno un buon feeling. Pulisic è stato difficile lasciarlo fuori dal campo ma è importante averlo in panchina. Ho detto ai ragazzi che avevo tante brutte notizie perchè dei 23 in rosa ne dovevo scegliere solo undici. Abbiamo bisogno di tutti gli altri per completare e vincere questa partita. Sappiamo quanto sia difficile, vogliamo partire forte e chiudere ancora più forte”.

Foto: Twitetr Chelsea