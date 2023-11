Tuchel: “Il Milan è fortissimo, ma credo che il PSG si qualificherà comunque. Vorrei affrontarlo, ma solo in finale”

Dopo essersi già qualificato per gli ottavi di Champions League con il Bayern Monaco, Thomas Tuchel potrebbe ritrovare il suo ex club, il PSG, andando avanti nella competizione. Queste le sue parole a Canal Football Club:

“Se ho guardato Milan-PSG? Sì, perché mi sono divertito molto a Parigi con quella squadra. Il Milan era molto forte, era impressionante. Hanno giocato con molta intensità, ma sono ancora convinto che il PSG si qualificherà per gli ottvai, anche se è un gruppo molto duro. Giocare di nuovo contro di loro? Non mi piace molto giocare contro le mie vecchie squadre, ma in una finale, sì”.

Foto: Instagram Bayern