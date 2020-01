Tuchel: “Icardi è impressionante. Il riscatto dall’Inter? Non è il momento di parlarne”

Thomas Tuchel elogia Mauro Icardi. Il tecnico del Paris Saint-Germain, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della partita contro il Monaco, si è soffermato così sull’ex attaccante dell’Inter: “Onestamente mi ha davvero impressionato. L’ho incontrato qui per la prima volta. È un calciatore affidabile ed efficiente, capisce tatticamente il calcio di alto livello, sa cosa fare per essere equilibrato. Impressionante anche il modo che ha di guadagnarsi lo spazio per attaccare. Il riscatto dall’Inter? Adesso non è il momento di parlarne”, ha chiuso Tuchel.

Foto: Twitter ufficiale Psg