Tuchel: “Icardi a secco ultimamente? È solo un momento, tornerà a segnare”

Thomas Tuchel, tecnico del Psg, ha parlato in conferenza stampa del momento di Mauro Icardi, a secco da qualche partita: “Preoccupato? Fare gol è sempre la cosa più importante per gli attaccanti, è solo un momento. L’ho già detto tante volte, non c’è nulla di più importante per una punta, per un numero nove come Mauro, del fare gol. Sono sicuro che se continuerà a lavorare duro e a rimanere calmo resterà importante per noi e tornerà a segnare”.

Foto: Psg Twitter