Tuchel: “Ho visto una partita di basso livello, tanti errori e poco ritmo. Grosso passo indietro”

Thomas Tuchel, allenatore del PSG, ha commentato così la sconfitta dei suoi contro il Lione, nella quale ha perso anche Neymar, uscito in barella:

“È molto semplice, non eravamo preparati mentalmente ad affrontare questa gara. Ho visto una squadra stanca di testa. Abbiamo fatto tanti errori e non abbiamo mai trovato il giusto ritmo. Non abbiamo giocato con fiducia. Non eravamo concentrati e disciplinati. È un grosso passo indietro dall’ultima gara.

Sono sorpreso, mi aspettavo una gara di livello più alto. Invece ho visto una partita di basso livello. Ma non solo per quanto riguarda noi, parlo della gara in generale. La mia squadra era stanca mentalmente e non ha meritato di vincere”.

Foto: sito ufficiale PSG