Tuchel: “Hamilton e la Williams vogliono acquistare il Chelsea? Hanno il mio rispetto”

Thomas Tuchel, allenatore del Chelsea, ha parlato in conferenza stampa sulle voci su Hamilton e Serena Williams presenti nella cordata che vuole comprare il club.

Queste le sue parole: “Queste voci le ho sentite. Sono un grande ammiratore di entrambi, hanno il mio più profondo rispetto. Ma non ho alcuna notizia ulteriore circa il loro coinvolgimento, sarebbe fantastico in tal caso. Sul finale di stagione. Non dobbiamo mai sentirci sicuri. Mai in Premier League. L’avere troppa sicurezza è rischioso, rischi di oltrepassare una linea sottile”.

Foto: Twitter Chelsea